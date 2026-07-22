74 yıllık sır çözüldü: 52 kişiye mezar olan uçak bulundu

Porto Riko açıklarında 74 yıl önce okyanusa düşen uçağı aramaya yönelik ABD merkezli Hava/Deniz Mirası Vakfının (Air/Sea Heritage Foundation) iş birliğiyle başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, arama ekiplerinin yıllar süren çalışmalarının ardından 2 Haziran'da uçağın gövdesini ve kuyruğunu yaklaşık 610 metre derinlikte su altı dronuyla tespit ettiği belirtildi.

Enkazın bulunmasında, Porto Riko'da kaza hakkındaki bir duruşmanın kayıtları ve olaya tanık olan ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının kaza yerine ilişkin tahminlerinden hazırlanan bir haritanın kilit rol oynadığı kaydedildi.