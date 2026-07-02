770 Filistinli kadın işgalcilerin elinde esir

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 5'i kadın, biri gazeteci 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki gazeteci sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana ise kadınlar, çocuklar ve serbest kalan eski tutukluları hedef alan gözaltıların sayısının 24 bini aştığı bilgisi verildi. Gözaltına alınanlardan yaşlı ve çocuklar dahil yaklaşık 770'inin kadın olduğu belirtildi.

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