8 aylık bebeği katlettiler

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine rağmen bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail, büyük bir insani krize neden olduğu Gazze Şeridi'nde bebekleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Acılı baba, El-Avde Hastanesinde yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, "Sivillerin suçu ne?" diye haykırdı. Filistinli baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü" dedi. Baba, kızının saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi.İsrail ordusu önceki gece de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri ve mülteci kamplarını hedef aldı. Son 24 saatte 71 kişinin öldüğünü bildiren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 günde 400 Filistinlinin katledildiğini, 1067 kişinin de yaralandığını bildirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 405'e, yaralı sayısı da 93 bin 468'e yükseldi.