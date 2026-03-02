8 bin yıllık insan kemiği bulundu
Meksika'da Tulum ile Playa del Carmen arasındaki sualtı mağaralarında yeni bir insan iskeleti keşfedildi. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) ile çalışan arkeolog Octavio del Rio, bunun bölgede son 30 yılda bulunan 11'inci iskelet olduğunu açıkladı. Yaklaşık 8 metre derinlikte ve mağara girişinden 200 metre içeride bulunan kalıntının, en az 8 bin yıl önce buraya ulaşmış bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Arkeologlar iskeleti 2025'in sonlarında sudan çıkarırken analiz çalışmaları sürüyor. Dar bir iç odada tortu üzerinde bulunan kalıntının, törensel bir gömü olabileceği düşünülüyor.