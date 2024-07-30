8 gün katliamı: 300 ölü

İsrail'in 298 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e çıktı. İsrail ordusunun, güvenli bölge ilan etmesine rağmen 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar gerçekleştirmesinin ardından çekildiği Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in 8 gün süren katliamlarında en az 300 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Han Yunus'ta 320 evi bombaladığı, bunlardan 31 evi ise sakinleri içerisindeyken hiçbir uyarı yapmaksızın hedef aldığı belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan 10 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgınının resmen başladığını duyurdu.