8 saatlik zirve sonuçsuz kaldı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman
ve Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov
arasında Cenevre
'de düzenlenen zirvede Ukrayna
konusunda ilerleme kaydedilemedi. Yaklaşık 8 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Sherman, "ABD için başlangıç noktası olmayan güvenlik önerilerini geri çevirmekte kararlıydık. Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında veya NATO olmadan NATO ile ilgili karar almayacağız" dedi. Kremlin, Rusya'nın NATO'dan istediği güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmelere devam etmenin bir anlamı olup olmadığına yakın zamanda karar vereceklerini açıkladı.
TÜRKİYE TEMASI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
da Ukrayna konusunda bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması ele alındı.