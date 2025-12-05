8 ülkenin dışişlerinden ortak Gazze açıklaması: “Topraklarından sürülmelerini reddediyoruz”
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Gazze’deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyulduğu belirtilirken, Filistin halkının topraklarından sürülme yönündeki her türlü girişim kesin olarak reddedildi.
Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerine dikkati çeken bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insani koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde vatanlarının inşasına katılmaları için uygun koşulların yaratılmasına ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Bakanlar, Trump'ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılarken güvenlik ve barışı sağlamak ve bölgesel istikrarın temellerini sağlamlaştırmak için "Trump Planı"nın gecikme veya herhangi bir engellemeye maruz kalmadan tam uygulanmasının önemini vurguladı. Bu bağlamda bakanlar ateşkesin tam sürdürülmesi, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılması, erken iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin, böylece bölgede yeni bir güvenlik ve istikrar aşaması için zemin hazırlamanın gerekliliğinin altını çizdi.