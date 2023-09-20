81 yıl sonra ilk kez görüntülendi! Ele geçirilmesin diye batırmışlardı…

Araştırma çerçevesinde enkazı 25 yıl önce tespit edilen Yorktown uçak gemisi ilk kez ayrıntılı olarak görüntülenmiş oldu. Japonların ele geçirilmesini önlemek için batırdığı Akagi ve Kaga gemileri de detaylı olarak incelendi. 2019'da konumu tespit edilen Akagi, 1942'de batmasının bu yana ilk kez görüntülendi.

Pasifik Okyanusu'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi enkazları görüntülendi | Video

Ocean Exploration Trust vakfından bilim adamı Daniel Wagner düzenlendiği basın toplantısında, "Bu araştırma yalnızca tarihi ve bu özel yerlere ilişkin bilgimizi yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda disiplinler arası iş birliğinin sınırlarını da zorluyor" dedi.