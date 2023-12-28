83 günde 8 bin 800 çocuk öldürdüler

Gazze'dekiSağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısının da 55 bin 603'e yükseldiğini duyurdu. İsrail, saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 8 bin 800 çocuk ve 6 bin 300 Filistinli kadını öldürdü. Gazze'de yerinden edilen 1.9 milyon kişinin yarısını da çocuklar oluşturuyor. Çocuklar, susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, aşırı soğuk ve yeni doğanlara yönelik aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.İsrail'in yerinden ettiği Filistinli kadın, "Çocuğum gözümün önünde ölüyor, nereye gideyim. Bugün sokakta uyuyoruz, su yok, yiyecek yok, hayatta kalmak için gerekli hiçbir şey yok. Çocuklarım aç ve ben onlara su bile veremiyorum" sözleriyle insanlık dışı durumu özetledi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Dün yaşanan başlıca katliamlar şöyle oldu:Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 7 kişi öldürüldü.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinli öldü.Emel Hastanesi'nin çevresini hedef alan İsrail, en az 10 Filistinliyi öldürdü.Siyonist İsrail rejiminin üst düzey isimleri dün ardı ardına Lübnan'ı tehdit etti. İsrail Genelkurmay Başkanı "(Hizbullah'a karşı) Gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız" derken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde, Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini belirtti. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları dün Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrailli asker öldü.