85 bin deprem meydana geldi

Antarktıka'da uyanan sualtı volkanı, kısa sürede 85 bin depreme yol açtı. Depremlerin Güney Shetland Adaları ve Antarktika'nın kuzeybatı ucu arasında dar bir geçit olan Bransfield Boğazı'nda meydana geldiği saptandı. Sarsıntıların ana sebebi, deniz tabanından 900 metre yukarıya uzanan, yaklaşık 11 kilometrelik taban çapına sahip Orca Seamount volkanındaki aktiviteydi. Depremlerin 2020'nin ağustos ve kasım ayları arasında meydana geldiği saptandı. Volkanik aktivitenin sebep olduğu, yer kabuğundaki sıvıların yer değiştirmesinden kaynaklanan bu tür depremlere "sürü depremleri" adı veriliyor. Sürüdeki en büyük iki deprem, Ekim 2020'de 5.9 büyüklüğünde ve Kasım 2020'de 6 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.