87 günlük açlık grevi ölümle bitti

İsrailhapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan hayatını kaybetti. Filistin İslami Cihad Hareketi "Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde, özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehit olmuştur" açıklamasını yaparak işgalci İsrail yönetiminin, bunun bedelini ödeyeceği belirtildi. İsrail tarafından, İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkûm edilmişti. Adnan'ın hayatını kaybetmesi üzerine İsrail hapishanelerindeki güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.