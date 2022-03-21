9 bin metreden 824 km hızla yere çakıldı

Çin'in
en büyük havayolu şirketlerinden China Eastern
'a ait 'Boeing 737' tipi yolcu uçağı Yünnan eyaletinin merkezi Kunming
kentinden Guangzhou
'ya gitmek üzere kalkışından 1 saat 11 dakika sonra irtifa kaybetmeye başladı.
9 MÜRETTEBAT,123 YOLCU
Dakikalar içinde dikey düşüşe geçen uçak 9 mürettebat ve 123 yolcusuyla Vucou şehrinin
Tıng ilçesi kırsalındaki dağlık araziye çakıldı. Kaza sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken kazaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Aldığı haberle şoke olduğunu belirten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazanın nedeninin araştırılması için talimat verdi. Çin havayolu şirketleri, son 20 yılda dünyanın en güvenli havayolları arasında yer alıyordu. DIŞ HABERLER