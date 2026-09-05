9 gün sonra mucize kurtuluş

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selin ardından hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 115 işçiden 2'si 9 gün sonra kurtarıldı. Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, yetkililerin tünelden daha fazla işçinin kurtarılacağına inandığını belirtti. İki işçi, ekiplerin tünel içerisinden gelen sesleri duyması üzerine temas kurduğu ve tünel duvarını açarak işçilere ulaştığı bildirildi.

Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

287 KAYIP

Bölgede, tünellerde mahsur diğer işçilerin de kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 287'ye çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 5 bin 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.Uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör