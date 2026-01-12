90 günde 1193 ihlal, 484 şehit: Kağıttan ateşkes

İşgalci İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını fiilen yok saydığı bir kez daha belgelerle ortaya kondu. Filistin Diplomasi Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 9 Ocak 2026'ya kadar geçen 90 günlük süreçte 1193 ateşkes ihlali kayda geçti. Raporda, işgalci İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ederek sivilleri doğrudan hedef aldığı, yerleşim alanlarını bombaladığı ve Gazze'yi adım adım bir insani felakete sürüklediği vurgulandı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI: Tespit edilen ihlallerin 384'ü sivillere doğrudan ateş açılması, 551'i silahsız sivillerin ve konutların bombalanması, 192'si ev ve sivil yapıların yıkılması, 66'sı askeri araçların yerleşim alanlarına girmesi şeklinde oldu. Bu saldırılar sonucunda 484 Filistinli şehit oldu, 1206 kişi yaralandı, 50 kişi ise işgal güçlerince yasa dışı şekilde gözaltına alındı.

YARDIMLAR ENGELLENDİ: Raporda, Gazze'ye yönelik sistematik aç bırakma ve susuz bırakma politikasının sürdüğü kaydedildi. 90 günde Gazze'ye girmesi gereken 54 bin yardım tırından yalnızca 23 bin 19'u bölgeye ulaşabildi. Günlük 600 tır yerine sadece 255 tır giriş yaptı. Bu rakamlara göre İsrail'in yükümlülüklerinin yalnızca yüzde 43'ünü yerine getirdi. Temel ve hayati gıdaların ise bilinçli biçimde engellendiği ifade edildi.

SAĞLIK KRİZİ BÜYÜYOR: Gazze'deki insani çöküşün en ağır boyutlarından biri de yakıt sevkiyatında yaşandı. Anlaşmaya göre girmesi gereken 4 bin 500 yakıt tırından sadece 539'u Gazze'ye ulaştı. Bu durum hastanelerin, fırınların, su ve kanalizasyon tesislerinin neredeyse tamamen durmasına yol açtı. Raporda, uluslararası toplumdan İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması, insani yardım ve yakıt girişinin derhal sağlanması istendi.

BİR YANDA BOMBALAR DİĞER YANDA SOĞUK

Ateşkese rağmen bombaların susmadığı Gazze'yi etkisi altına alan kış koşulları Filistinlilerin yaşadığı dramını daha derinleştirdi. Soykırımcı İsrail'in çadırların, yapı malzemelerinin ve konteyner evlerin girişini engellemesi nedeniyle binlerce Filistinli, sığınacak bir yer bulamıyor. Aileler, rüzgarların söküp uçurduğu ve yağmur sularının dolduğu çadırlarda çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyorlar. Bebekler donarak ölüyor. Yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, en temel barınma imkânından dahi mahrum. Katil İsrail ordusu, çaresizlik içindeki Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu dün de birçok noktaya saldır düzenledi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 412'ye yükseldi.

GAZZE İÇİN SEFERBER OLDULAR

GAZZE'DE insani yardım faaliyeti yürüten Umuda Koşanlar Derneği, 150 yetim çocuğa düzenli nakdi yardım ulaştırdı. Psikososyal destekle çeşitli etkinlikler ve moral buluşmaları da düzenlendi. Öte yandan, Erzurum'da 113 haftadır seferber olan sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. 168 doktor Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Ali Altuntaş- Faruk Küçük/SABAH