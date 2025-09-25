900 bin Filistinli Gazze’de direniyor.... Ölsek de terk etmeyeceğiz

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 65 bin 502'ye yükseldi. İsrail'in işgal tankları Gazze kentinin merkezine doğru ilerlerken bölgedeki Filistinlilerin direnişi sürüyor. Filistin Diplomasi Merkezi'nin açıkladığı rapora göre, İsrail ordusu yerinden edilenlere göstermelik çadır ve yardım dağıtarak halkı göçe zorlamaya çalışıyor. Ancak Gazze halkı bu tuzaklara kanmadı. Raporda, "Halkımız, zorunlu göç ve zorla yerinden edilmeye yönelik girişimleri kesin bir şekilde reddetmektedir" denildi.

GİDEN DÖNÜYOR

Ağır bombardımanların yol açtığı zorunlu göç sonucu yaklaşık 335 bin kişi Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda kaldı. Son üç gün içinde göç edenlerin sayısı 60 bini aştı. Buna rağmen 24 binden fazla Filistinli, güneyde insani koşullar bulunmadığı için evlerine geri döndü. İsrail'in "güvenli alan" ilan ettiği Han Yunus ve Refah'taki Mevasi bölgesi 114 hava saldırısına hedef oldu. Bölgedeki bombardımanlarda 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti. İşgalcinin hazırladığı haritalarda "barınma alanı" olarak işaretlenen bölgeler Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 12'sini kapsıyor. Bu dar alana 1.7 milyon insanın sıkıştırılmaya çalışıldığı, kuzey Gazze'nin ise boşaltılmak istendiği belirtildi. Filistin Diplomasi Merkezi, 900 binden fazla Filistinlinin Gazze Şehri'nde kalmaya devam ettiğini duyurdu. Al Jazeera'deki haberde de Gazze'de kalan Filistinlilerin "Ölsek de evlerimizi ve topraklarımızı terk etmeyeceğiz" sözlerine yer verildi.