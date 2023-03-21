92 yaşında beşinci kez evleniyor bu son olacak

Avustralyalı medya patronu 92 yaşındaki Rupert Murdoch, eylülde tanıştığı 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurdu. Murdoch sahibi olduğu New York Post gazetesine yaptığı açıklamada "Âşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" dedi. Kendisinin "dörtte bir İrlandalı" olduğunu söyleyen Murdoch, Smith'e St. Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini de ekledi. İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Murdoch, 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile, 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile, 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall'dan geçen eylülde ayrıldı. Çiftin düğününün yaz sonunda olacağı öğrenildi.