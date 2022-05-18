959 Ukraynalı asker daha teslim oldu

UkraynaSavaşı'nda dünyanın uzun süredir kilit kesildiği Mariupol'deki Azovstal fabrikasında şimdi de gündem, teslim olan askerler oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, son iki günde fabrika sahasından 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu bildirdi. Rus askerlerinin ilerlediği mart ayından bu yana direnişin kalesi haline gelen fabrikada, iki aydır yüzlerce asker ve sivil mahsur kalmıştı. Teslim olan askerler, Rusya destekli grupların kontrolündeki bölgelere götürüldü. Ukrayna esir takası istiyor. Rusya Liberal Demokrat Partisi milletvekili Leonid Slutsky ise askerlerin idam edilmesi gerektiğini söyledi.Öte yandan bir Ukraynalıyı arabasının açık camından içeri silahını doğrultarak başından vurmakla suçlanan Rus Çavuş Vadim Shyshimarin suçu kabul etti. Dava, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'da tutuklanan bir Rus askerinin ilk kez savaş suçundan yargılanmasıydı.