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Giriş Tarihi: 15.3.2023

9’luk depremde dünyanın ekseni 17 cm oynadı

Asrın felaketi, yer sarsıntılarının Dünya’ya etkisini tekrar gündeme getirdi. Japonya’da 2011’de yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde Dünya’nın ekseni 17 santimetre oynadı, gün 1.8 mikro saniye kısaldı

DIŞ HABERLER
9’luk depremde dünyanın ekseni 17 cm oynadı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından şiddetli sarsıntıların gezegene etkileri yeniden gündemde. Türkiye'deki çifte depremin ardından büyük depremlerin Dünya'nın eksenine nasıl etki yaptığı bilim sitelerinde bir kez daha konu oldu. Japonya'da 2011'de yaşanan ve ülke tarihinin en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçen 9 büyüklüğündeki deprem, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün hızlanmasına ve günün kısalmasına yol açmıştı.



17 CM OYNADI
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim adamlarından Dr. Richard Gross o dönem yaptığı değerlendirmede Dünya'nın dönüşünün hızlanması neticesinde 11 Mart Cuma gününün 1.8 mikro saniye ya da bir saniyenin milyonda 2'si kadar kısaldığını açıklamıştı. Dünya'nın ekseni de 17 santimetre oynadı. 2011'deki depremin Japonya'yı da 2.4 metre kaydırmış olabileceği hesaplandı. Uzmanlara göre benzer durumlar diğer büyük depremlerde de yaşandı. 2010'da Şili'de kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki deprem ile 2004'te Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde de günün birkaç mikro saniye kısaldığı saptanmıştı. Dünyanın dönme hızı, erimiş çekirdeğin, okyanusların ve atmosferin karmaşık hareketi ve diğer etkiler nedeniyle sürekli değişiyor.

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9’luk depremde dünyanın ekseni 17 cm oynadı
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