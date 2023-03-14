9’luk depremde dünyanın ekseni 17 cm oynadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından şiddetli sarsıntıların gezegene etkileri yeniden gündemde. Türkiye'deki çifte depremin ardından büyük depremlerin Dünya'nın eksenine nasıl etki yaptığı bilim sitelerinde bir kez daha konu oldu. Japonya'da 2011'de yaşanan ve ülke tarihinin en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçen 9 büyüklüğündeki deprem, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün hızlanmasına ve günün kısalmasına yol açmıştı.Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bilim adamlarından Dr. Richard Gross o dönem yaptığı değerlendirmede Dünya'nın dönüşünün hızlanması neticesinde 11 Mart Cuma gününün 1.8 mikro saniye ya da bir saniyenin milyonda 2'si kadar kısaldığını açıklamıştı. Dünya'nın ekseni de 17 santimetre oynadı. 2011'deki depremin Japonya'yı da 2.4 metre kaydırmış olabileceği hesaplandı. Uzmanlara göre benzer durumlar diğer büyük depremlerde de yaşandı. 2010'da Şili'de kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki deprem ile 2004'te Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde de günün birkaç mikro saniye kısaldığı saptanmıştı. Dünyanın dönme hızı, erimiş çekirdeğin, okyanusların ve atmosferin karmaşık hareketi ve diğer etkiler nedeniyle sürekli değişiyor.