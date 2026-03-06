AB 1000’den fazla vatandaşını Orta Doğu’dan tahliye etti!

Hrncirova, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim nedeniyle bölgede mahsur kalan AB vatandaşlarının tahliye edilme çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Şimdiye kadar 17 üye ülkenin tahliye operasyonları için AB Sivil Koruma Mekanizması'ndan destek talebinde bulunduğunu aktaran Hrncirova, bu kapsamda Orta Doğu'dan Avrupa'ya 10 uçuş yapıldığını ve bunların devam edeceğini söyledi. Hrncirova, bu uçuşlarla 1000'den fazla AB vatandaşının ülkelerine döndüğünü söyledi. Bu sayı, üye ülkelerin AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığı olmadan kendi organize ettiği tahliye uçuşlarını kapsamıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.