AB, ABD Başkanı Trump’ın, yaptırım kararı aldığı UCM’ye desteğini yineledi!

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Trump'ın UCM yetkililerine yönelik imzaladığı yaptırım kararnamesinin ardından "Uluslararası Adalet Sistemi ve Kurumlarının Korunması" konulu oturum yapıldı. Oturumda, AB Konseyi dönem başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka, AB Komisyonunu ise Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath temsil etti. Szlapka, uluslararası hukukun kurallara dayalı uluslararası düzenin temeli olduğunu ifade ederek, UCM ve UAD'nin varlığının "cezasızlıkla mücadelede ve dünyanın en ağır suçları için hesap verebilirliğin sağlanmasında elzem olduğunu" belirtti. AB'nin UCM'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını teyit eden Szlapka, "(UCM) Mahkemenin tehdit, gözdağı ve baskıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesi son derece üzücüdür. Mahkemeye, personeline ve çalışmalara katılanlara yönelik her türlü tehdit kabul edilemez." dedi.



"DİPLOMATİK VE MALİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

McGrath ise Trump'ın 6 Şubat'ta imzaladığı kararnameye işaret ederek, "Bu karar UCM'nin çalışmalarına yönelik ciddi meydan okumayı temsil etmekte ve devam eden soruşturma ile yargılamaları etkileme riski taşımakta ve dünya genelinde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik yıllardır sürdürülen çabaları etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin UCM'yi korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu kaydeden McGrath, şunları söyledi: "Mahkeme, küresel cezasızlıkla mücadelesini müdahalelerden uzak şekilde sürdürebilmeli, bağımsızlığı her zaman kararlılıkla savunulmalıdır. ABD'nin yaptırımları karşısında AB, mahkemeye hem mali hem de diplomatik destek sağlamanın aciliyetinin farkındadır. UCM'yi korumak için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz."