AB: Avrupa Rusya’ya daha büyük bedel ödetmeli

Kallas, bazı ülkelerde bilgi alanının manipüle edildiğini, toplumsal bölünmelerden yararlanıldığını ve seçimlere müdahale edildiğini, bazı ülkelerde ise askeri altyapı, toplu taşıma ve kritik altyapının hedef alındığını ifade etti. Kallas, "Ortak istihbaratımız Rusya'nın tüm hibrit araçlarını kapsamalıdır. İstihbarat paylaşımı hayati önem taşımaktadır." diye konuştu. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırılarına karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırılarının kamuoyu önünde ifşa edilmeye devam edilmesi ve saldırıların arkasındaki kişilere yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Kallas, Rusya'nın finansman kaynaklarının kesilmesinin önemine dikkati çekerek, AB yaptırımlarının Rus ekonomisini şimdiye kadar 1 trilyon avrodan mahrum bıraktığını, "bugüne kadarki en geniş yaptırım listesinin" tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.