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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:00 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:01

Aşırı sıcaklar yüzünden kavrulan Avrupa'da yeni bir tehlike var! Alarm verdiler

AA
Aşırı sıcaklar yüzünden kavrulan Avrupa’da yeni bir tehlike var! Alarm verdiler

Sıcak hava ile kavrulan Avrupa'da yeni bir tehlike baş göstermiş durumda. Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa topraklarının yüzde 44'ünün kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Hazırlanan rapora göre, AB topraklarının yüzde 9'u alarm seviyesinde kuraklık riski altında.

Avrupa Birliği (AB) Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa topraklarının yüzde 44'ünün kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Ortak Araştırma Merkezinin İngiltere'yi de dahil ederek hazırladığı temmuz raporuna göre, AB topraklarının yüzde 44'ü "uyarı", yüzde 9'u "alarm" seviyesinde kuraklık riski altında.

SU REZERV DOLULUK ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. En şiddetli kuraklık, ülkenin kuzeyindeki Po Nehri havzasında görülüyor. İspanya'da su rezervlerindeki doluluk oranının da son on yılın ortalamasından yüzde 31 düşük olduğu ölçüldü.

TARIM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Portekiz'de de hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılan suyun son 7 yıl ortalamasının yüzde 50 oranında gerilediği tespit edildi. Aşırı sıcaklar, özellikle Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya'da tarımsal verimi olumsuz etkiliyor.

STRATEJİLER SON DERECE ÖNEMLİ

Gelecek aylar için de olumsuz hava tahminleri yapılırken, bu durum su arzını tehlikeye atıyor. Kuraklığı azaltma stratejileri şu anda son derece önemli olsa da sorunun temel nedeni olan iklim değişikliği ve su döngüsünün bozulmasıyla mücadeleye önem verilmesi tavsiye ediliyor.

KUZEYDE SICAK HAVA DALGALARI

Güney Avrupa ülkeleri günlerdir aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ederken, özellikle bugün itibarıyla hava sıcaklıkları Belçika, Almanya, İngiltere gibi ülkeleri de etkiliyor. 40 derecelere varan, hatta aşan sıcaklıkların tahmin edildiği bu ülkelerde çeşitli uyarılar yapıldı, önlemler alındı.

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Aşırı sıcaklar yüzünden kavrulan Avrupa'da yeni bir tehlike var! Alarm verdiler
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