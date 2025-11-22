AB Başkanı Trump’tan barış planı açıklaması: “Zelenski’nin onaylaması gerek”

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik barış planını kabul etmesi için son tarih verdi. Trump, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'ya söz konusu barış planını kabul etmesi için 27 Kasım tarihine müddet tanıdığını belirterek, "Birçok 'son tarih' belirledim fakat işler yolunda gidiyorsa genellikle bu tarihler ertelenir. Ancak (27 Kasım) Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.