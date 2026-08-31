AB’den ChatGPT, Reddit ve Roblox kararı: Çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekildi

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Birlik sınırları içinde aylık ortalama en az 45 milyon kullanıcıya ulaşan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru", sosyal haber ve tartışma platformu Reddit ile dijital oyun platformu Roblox'un da "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.