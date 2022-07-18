AB: Çözüm Türkiye’de olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından 145 gün geride kalırken, Türkiye'nin savaşın sona ermesi ve ortaya çıkan küresel krizlerin çözümü için ortaya koyduğu diplomatik inisiyatifler etkisini göstermeye devam ediyor. Türk ve Rus heyetlerinin bu hafta içerisinde Ukrayna Savaşı nedeniyle baş gösteren küresel tahıl krizinin çözümü için bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme öncesinde tahıl ambargosunun ortadan kalkmasına dair olumlu açıklamalar geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaz tatilinden önceki son AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basın mensuplarına konuştu. Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da oturuma katılarak özellikle tahıl ambargosuyla ilgili bilgi verdiğini aktaran Borrell, bu hafta Türkiye'de yapılacak görüşmelerle ilgili bir soruya, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını umuyorum. On binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı. Bu diplomatik bir oyun değil, bu pek çok insan için ölüm kalım meselesi" yanıtını verdi.Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.