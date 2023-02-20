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Giriş Tarihi: 20.2.2023 13:27

AB depremzedeler için harekete geçti: Uluslararası toplumdan elde edilecek gelir Türkiye’ye gidecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 Mart'ta bağışçılar konferansı düzenleyeceğini duyurdu. Billström, Türkiye ve Suriye için İsveç’in elinden geleni yapacağını belirtti.

AA
AB depremzedeler için harekete geçti: Uluslararası toplumdan elde edilecek gelir Türkiye’ye gidecek

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı, İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı. Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

"YÜKSEK DÜZEYDE KATILIM BEKLİYORUZ"

Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince "yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini" belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart'ta düzenleneceğini duyurdu.

Tobias Billström, konferansın AB Komisyonu ile birlikte düzenleneceğini ve depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Bu konferansa yüksek düzeyde katılım bekliyoruz, ayrıca Türkiye ve Suriye halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmak için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

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AB depremzedeler için harekete geçti: Uluslararası toplumdan elde edilecek gelir Türkiye’ye gidecek
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