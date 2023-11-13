AB dışişleri bakanları toplandı: Borrell'den "acilen insani aralar" çağrısı

Borrell, bugünkü toplantıda sadece Gazze'deki vahim durumu konuşmayacaklarını, aynı zamanda sonrasına bakacaklarını ve Filistin meselesine çözümü de ele alacaklarını aktardı. "Bunun için ateşkes çağrısı ihtimalini görüşecek misiniz?" sorusu yöneltilen Borrell, 27 AB üyesi adına dün yapılan açıklamada "acilen insani aralar" verilmesi çağrısı yaptıklarını, AB ülkelerinin ortak tutumunun bu olduğunu bildirdi.