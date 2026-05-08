AB: hantavirüs nedeniyle endişeli bir durum yok

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avrupa Birliği (AB), Arjantin'den Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde, hantavirüs vakalarının tespit edilmesiyle ilgili, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir" açıklamasında bulundu. Gemide hantavirüs tespit edilen 3 Avrupalı tahliye edilmişti. Hollandalı uçuş görevlisinin hantavirüs nedeniyle Johannesburg'da ölen Hollandalı kadınla temasının olduğu ve hafif semptomlarla hastanede izole edildiği belirtildi. Hantavirüs, kemirgenlerden bulaşan bir hastalık.