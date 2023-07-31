AB ile Filipinler arasında yeni işbirliği vurgusu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasının" önemine dikkati çekerek Filipinler ile deniz güvenliği konusunda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Filipinler'e yaptığı ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Von der Leyen, ortak basın toplantısında ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ"

AB-Filipinler işbirliğindeki yeni dönemi hızlandırmak ve geliştirmek için Marcos Jr'ın davetine icabet ettiğini söyleyen Von der Leyen, "AB, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için destekleyici eylemlerde bulunmuştur. Çünkü baskılardan arındırılmış bir Hint-Pasifik, AB'de istikrar, barış ve refah için önemli. Bilgi paylaşımı, tehdit değerlendirme ve Filipinler Sahil Güvenliğinin kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla Filipinler ile bölgedeki deniz güvenliği konusundaki işbirliğini güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.