AB ile her düzeyde ivme kazanan temaslar var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, Avrupa Birliği (AB) ile vize konusunda atılması gereken adımlar olduğunu belirterek, geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırılması olan "Cascade sistemi"nin ileriye taşınması gerektiğini vurguladı. Cascade, Türk vatandaşları için Schengen vizesi geçerlilik sürelerinin kademeli şekilde uzatılmasını sağlayan uygulama olarak biliniyor. Fidan ayrıca "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. AB heyeti tarafından yapılan ziyaret önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkânımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Fidan, NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olmasının Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.