AB ile yeni sayfa

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yeni dönem başlıyor. Türkiye, beş yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere Brüksel'e gitmesi öngörülüyor. AB'nin Gymnich davetini 'olumlu' olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu ifadelere yerdi: "Bu daveti olumlu karşılıyoruz. AB'nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir."