AB, İsrail-Filistin gündemiyle yarın toplanıyor

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB Dışişleri Bakanlarını acil bir toplantıya çağırıyorum" dedi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMANIN HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Borrell, festivalde öldürülen sivillerle ilgili yaptığı açıklamada ise "3 bin genç bir festivalde kutlama yaparken pusuya düşürüldü. Bunlardan 260'ının Hamas tarafından vahşice katledildiği artık kesinleşti. Diğerleri ise teröristler tarafından rehin alındı. Hiç kimsenin masum sivilleri hedef almasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.