AB, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Gazze’deki eylemleri nedeniyle İsrail ile ilişkilerin gözden geçirilmesini öngören teklife destek verdiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 01:11

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Brüksel'de "Savunma" konulu Dış İlişkiler Konseyi ve ardından dışişleri bakanlarıyla çeşitli konuların görüşüldüğü bir oturum gerçekleştirdiklerini ifade eden Kallas, "Öncelikle, Ukrayna ile ilgili yapılan tartışmalardan bahsetmek gerekirse; burada en büyük önceliğimiz, tam ve şartsız bir ateşkes. Ukrayna, bu ateşkesi 60 günden fazla bir zaman önce kabul etti. Fakat Rusya, ateşkesi kabul etmek yerine halen oyun oynuyor ve saldırılarını daha da tırmandırıyor. Bu duruma karşı tek seçenek, Rusya üzerinde ciddi bir baskı oluşturarak Rusya'yı müzakerelere zorlamaktır" dedi. "17'NCİ YAPTIRIM PAKETİNİ KABUL ETTİK" AB dışişleri bakanlarının bugün daha önce 27 üye ülkenin AB nezdindeki büyükelçilerinin üzerinde uzlaşma sağladığı 17'nci yaptırım paketini kabul ettiklerini duyuran Kallas, toplantıda ayrıca yaptırımların Rus ekonomisine etkilerine dair bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini söyledi. Dışişleri bakanlarının ayrıca Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketinde hızlı ilerleme talep ettiklerini vurgulayan Kallas, "Rusya, tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmezse, üzerindeki baskı daha da artacak. Bu çerçevede, yeni yaptırım paketi üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

Dışişleri bakanlarının Orta Doğu hakkında da oldukça yoğun bir tartışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kallas, "Gazze'deki durum tam bir felaket. İsrail'in girmesine izin verdiği yardım elbette memnuniyetle karşılanıyor fakat bu okyanusta bir damladan ibaret. Yardımların hemen, engelsiz ve geniş ölçekte akması gerekiyor. İhtiyaç duyulan şey bu" dedi. Kallas, İsrail'in Gazze'deki eylemleri çerçevesinde AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2'nci maddesi kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla bir değerlendirme başlatılacağını duyurdu. Kallas, "Bugün gerçekleştirilen görüşmelerde açıkça anlaşılıyor ki İsrail ile Ortaklık Anlaşmamızın ikinci maddesinin gözden geçirilmesi talebine destek veren güçlü bir çoğunluk var. Bu inceleme sürecini başlatacağız ve bu süreçte İsrail'e düşen, Gazze'ye insani yardımı serbest bırakmak. Hayat kurtarmak en büyük önceliğimiz olmalı" dedi. "İNSANİ YARDIMLARIN ÖNÜNÜN AÇILMASINI UMUT EDİYORUZ" AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan kapsamlı ticaret ve işbirliği anlaşmasını gözden geçirme konusunda bir son tarih söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya cevabında Kallas, "Değerlendirme sürecini başlatıyor olduğumuzu belirtmek isterim. Bu arada, insani yardımların önünün açılmasını ve durumun daha iyiye gitmesini gerçekten umut ediyoruz" dedi. "İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM BİR ÜYE DEVLET TARAFINDAN ENGELLENDİ" Orta Doğu ve İsrail ile Ortaklık Anlaşmasına ilişkin tartışmalar sırasında İsrailli bakanlar ve yerleşimciler aleyhinde yaptırımların gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru alan Kallas, "Bu yaptırımlar hazırlandı ve bu konuda gerekli tartışmalar yapıldı. Ancak ne yazık ki, bu süreç üye devletlerden biri tarafından engellendi" dedi.