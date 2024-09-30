AB, İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı başlatmasına karşı

Borrell, AB dışişleri bakanlarıyla Lübnan gündemiyle yaptığı olağanüstü çevrim içi toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Lübnan'daki son gelişmeler nedeniyle dışişleri bakanlarını toplantıya çağırdığını söyleyen Borrell, "Bu bir hakikat anıdır. Savaşın ortasında olan bu ülke için bir hakikat anıdır ve AB, çökme riskiyle karşı karşıya olan devlet kurumlarını korumak için kolektif bir taahhütte bulunmalıdır." dedi.

Josep Borrell, AB'nin "Hizbullah ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararına tam uyulması" çağrısını yinelediğini aktararak, "Bir kez daha, her koşulda uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Saldırılar nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine dikkati çeken Borrell, "Artık silahlar susmalı, diplomasinin sesi konuşmalı ve herkes tarafından duyulmalıdır. Daha fazla askeri müdahale durumu dramatik şekilde kötüleştirecektir ve bundan kaçınılmalıdır." diye konuştu.

Borrell, üye ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktararak, AB olarak "tüm diplomatik çabaları sarf edeceklerini" ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.