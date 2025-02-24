AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu: “Ukrayna 2030’dan önce üye olabilir…”

"BU SAVAŞ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ DE İLGİLENDİRİYOR"

Costa, "Bu savaş sadece Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğini de ilgilendiriyor. Bu nedenle Avrupa'nın müzakerelerde yer alması ve aktif olarak katılımı hayati önem taşıyor. Sadece Avrupa Birliği değil, Norveç, İzlanda ve İngiltere de Ukrayna'ya güçlü destek veren ve Avrupa'nın güvenliğinden doğrudan endişe duyan ülkeler ve onların da sürecin parçası olmaları gerekiyor" dedi.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, adil ve kalıcı bir barıştan bahsederken bu savaşın gerçek nedeninin unutulmaması gerektiğini ve savaşı başlatanların hesap vereceklerini söyledi. Zelenskiy, "Rusya'nın attığı adımlar, bu savaşın nasıl başladığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Öldürülen binlerce insan, hapishanelerde tutulan masumlar ve kaçırılan çocuklar. Bu yüzden bunları asla unutamayız ve unutmayacağız. Umarım partnerlerimiz de bizimle aynı noktada duruyordur" dedi. Zelenskiy, "Hiçbir kışkırtma olmaksızın bu savaşın başlatılmasından sorumlu olan herkes bir gün hesap verecek. Elbette bu savaşın en zor safhaları geçtikten sonra, diplomasi sürecine geçilse dahi bir mahkeme kurulması için çaba göstereceğiz. Bu isimleri ve suçluları asla unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"KIRIM'DA OLANLARI HEPİMİZ GÖRDÜK"

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde Rus nüfuzu altında olan tüm ülkeler üzerindeki etkisini sürdürmek istediğini vurgulayan Zelenskiy, "En büyük tehlike, Rusya'nın belli bölgelerde yaşayan Rus kökenli insanları bahane ederek etkisini genişletmeye çalışmasıdır. Bu doğrudan kötü bir şey değil, ancak Kırım'da olanları hepimiz gördük. Burada sadece kendi tecrübelerimizi paylaşıyorum. Rusya ile sınır komşusu olan ülkeler ve içinde Rus kökenli vatandaşlar bulunan toplumlar için bu risk kaçınılmazdır. Bu, diğer uluslar için de geçerli bir durumdur. Örneğin Estonya'da yarı Estonyalı, yarı Rus aileler var. Aynı şekilde Ukrayna'da Rus anneden ve Ukraynalı babadan doğan çocuklar var. Bu, bizim ortak tarihimiz. Ancak bu durum, belirli ülkeleri riske açık hale getiriyor. Tıpkı Kırım'da ve Donbass'ta olduğu gibi. Rusya, önce 'İşgal etmiyoruz, sadece Rusça konuşan insanları savunuyoruz' dedi. Bu yüzden Ukrayna'nın düşmesi halinde bahsettiğim tüm ülkeler benzer risklerle karşı karşıya kalacaktır" dedi. Zelenskiy, önümüzdeki 3 yıl için beklentilere ilişkin bir soruya cevabında, "Bu savaşı üç yıl içinde değil, bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum. Mevcut durum, tüm halkımız için son derece zorlu" ifadelerini kullandı. Ukrayna askerlerine ve halkına duyduğu saygı gereği üç yıl sonrasını konuşamayacağını fakat bunun yerine güvenliğin nasıl sağlanabileceğinin konuşulabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Çünkü eğer hazır olmazsak, Rusya on yıl içerisinde yeniden gelebilir. Geri dönmemeleri için onları ait oldukları yere, kendi topraklarına yollamak zorundayız" dedi.

Zelenskiy, "Eğer Ukrayna önümüzdeki yıllarda AB ve NATO üyesi olursa, bu tabii büyük bir destek sağlar. Daha güçlü bir orduya, güçlü müttefiklere ve sağlam bir birliğe sahip olursak Rusya geri dönemez" ifadelerini kullandı.