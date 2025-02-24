AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu: “Ukrayna 2030’dan önce üye olabilir…”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum" dedi. Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna’nın eğer şu anki hızını ve reform kalitesini korursa 2030’dan daha erken bile AB’ye üye olabileceğini aktardı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına ilişkin soruya cevabında, "Yaptırımlar, halihazırda Rus ekonomisi üzerinde büyük bir etki oluşturmuş durumda. Fırlayan enflasyon faiz oranlarını yükseltiyor ve yaptırımların etkisi açıkça görülüyor. Şirketler Rusya'dan ayrılıyor ve yaptırımların etkileri ve ağırlığı net bir şekilde hissediliyor" dedi.
Yaptırımların Rusya adil ve kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşılması konusunda irade gösterinceye kadar devam edeceğini ve artacağını vurgulayan von der Leyen, "Öncelikli koşul, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barış anlaşması yönünde somut adımlar atmasıdır. Şu anda böyle bir anlaşma bulunmadığı için yaptırımların kaldırılması konusunu konuşmak için çok erken. Bu tartışma ancak Rusya'nın somut adımlar atmasının ardından konuşulabilir" dedi.
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin soru üzerine von der Leyen, "Katılım sürecinin her zaman liyakate dayalı olduğunu tekrar ediyoruz. Yerine getirilmesi gereken belirli koşullar ve uygulanması gereken reformlar var" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, "Eğer bir tarih belirlenirse, diğer aday ülkeler de süreci tamamlamadan tarih talep edebilir ve süreç odaklı ilerleme yerine sadece tarih belirleme gündeme gelebilir. Ancak Ukrayna'nın siyasi iradesini takdir ediyorum. Eğer şu anki hızlarını ve reform kalitesini korurlarsa, 2030'dan dahi daha erken bir katılım mümkün olabilir" dedi.
"ADAY ÜLKELERLE YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Avrupa Komisyonu Başkanı Costa ise aynı soruya cevabında, "Ukrayna'nın AB'ye katılımı, ülkenin geleceği için en önemli güvenlik garantisi olacaktır. Biz zaten bu kurumsal dönemin AB'nin genişleme dönemi olmasına karar verdik. Moldova, Batı Balkanlar ve belki de Gürcistan için. Bu, liyakat esasına dayalı bir süreç ve Avrupa Komisyonu olarak farklı aday ülkelerle yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği reformlar gerçekten etkileyici. Çünkü savaş zamanında reform yapmak gibi eşi benzeri görülmemiş bir süreç yönetiyorlar. Bu, hayal edilmesi bile zor bir durum" dedi.
"MÜZAKERELERİN TARİHİNE UKRAYNA KARAR VEREBİLİR"
ABD ve Rusya tarafından başlatılan müzakere sürecine de değinen Costa, "Etkili, güvenilebilir ve sürdürülebilir barış müzakerelerinin ne zaman başlaması gerektiğine ancak Ukrayna karar verebilir. Hepimiz Başkan Trump'ın Rusya ve Putin'i müzakere masasına çekmek için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ikili görüşmelerin barış müzakerelerine kapı aralamasını umut ediyorum. Ancak bu sürecin hangi şartlar altında ve ne zaman başlayacağına ancak Ukrayna karar verebilir" dedi.