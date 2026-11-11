AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Hürmüz uyarısı!

İKLİM HEDEFLERİ VE FİNANSMAN



AB'nin iklim taahhütlerini yerine getirdiğini savunan von der Leyen, 2030'a kadar emisyonları yarıdan fazla azaltma hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerini, 2040'a kadar ise yüzde 90 azaltım yolunda ilerlediklerini dile getirdi. Von der Leyen, söz konusu hedeflerin yakalanmasının 2050'ye kadar ilk iklim nötr kıta olma yolunda önemli bir adım teşkil edeceğini vurguladı. Temiz enerji dönüşümünün dünya genelinde başarıya ulaşması gerektiğini aktaran von der Leyen, Avrupa'nın dünyanın en büyük iklim finansmanı sağlayıcısı olduğunu belirtti. Von der Leyen, geçen yıl gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 32 milyar avrodan fazla katkı sağladıklarını, Küresel Geçit girişimi aracılığıyla da 300 milyar avronun üzerinde sürdürülebilir yatırımı harekete geçirdiklerini savundu.