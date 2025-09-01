AB komisyonu başkanı’nın uçağı hacklendi iddiası

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in pazar günü Bulgaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında bindiği uçağın GPS'ini dışarıdan müdahale ile bozulduğu ileri sürüldü. İlk olarak Financial Times tarafından haberleştirilen olaya göre uçak Plovdiv şehrine elektronik sistem yerine kağıt haritalar kullanarak inmeye zorlandı. Komisyon'dan bir sözcü iddiaları doğrulayarak, "GPS paraziti olduğunu doğrulayabiliriz ancak uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Bulgar yetkililerden bu bariz müdahalenin Rusya tarafından yapıldığından şüphelendikleri yönünde bilgi aldık" dedi.