AB Komisyonu Gazze’de öldürülen görevlilere ilişkin konuştu

Avrupa Komisyonu, Gazze'de hayatını kaybeden 7 World Central Kitchen (WCK) görevlisi için başsağlığı mesajı paylaşarak saldırı kapsamında soruşturma talebinde bulundu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de hayatını kaybeden World Central Kitchen insani yardım çalışanlarının aileleri ve dostlarıyla birlikte yas tutuyoruz. İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak her zaman korunmalıdır. Bu trajedinin kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

7 YARDIM GÖREVLİSİ ÖLDÜ

WCK'dan bugün yapılan açıklamada, Kıbrıs'tan Gazze'ye doğru yola çıkan gemilerden yardımların depolara indirildiği sırada 7 çalışanının İsrail kuvvetleri tarafından öldürüldüğü ifade edilmişti. WCK, "WCK ekibi, WCK logolu iki zırhlı araç ve bir sivil araçla güvenli bölgede seyahat ediyordu. IDF ile koordineli hareket etmesine rağmen, konvoy ekibin deniz yoluyla Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla insani gıda yardımını bıraktığı Deir al-Balah deposundan ayrılırken vuruldu" dedi.