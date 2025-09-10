AB’den İsrail kararı: İkili desteğimizi askıya alacağız

Ayrıca, "aşırı sağcı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere" yaptırım uygulanmasını da önereceklerini belirtti.

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İsrail'e yönelik ikili desteğimizi askıya alacağız. Bu alanlardaki tüm ödemeleri durduracağız."

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tutumu nedeniyle ülkeye yapılan tüm ödemelerin askıya alındığını duyurdu.

"İNSAN ELİYLE YARATILAN KITLIK ASLA SİLAH OLAMAZ"

Von der Leyen, "İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocukların hatırına, insanlığın hatırına bu sona ermeli. Gazze'de yaşananlar kabul edilemez. Avrupa, daha önce olduğu gibi şimdi de öncülük etmelidir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, 2000 yılından bu yana taraflar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan "Ortaklık Anlaşması"nın kısmen askıya alınmasını da önerdi.