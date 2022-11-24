AB Komisyonu Temsilcisi’nden iş birliği çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki "ekonomik uçurumun" büyüdüğünü belirterek daha fazla iş birliği istedi.

Borrell, merkezi İspanya'nın Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (AiB) kurumunun 7. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.

"Dünyadaki en derin dengesizliklerden biri olan ve daha da büyüyen Akdeniz'in iki yakası arasındaki ekonomik uçurumu kapatmak için çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor." diyen Borrell, özellikle gençlerle ilgili projelerde çok daha hızlı ve etkili eylemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Borrell, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji önceliklerini ele almak için bilimsel iş birliğini güçlendirme, kadınların kamusal hayata erişimini ve karar alma süreçlerini iyileştirme, kadına yönelik şiddetle mücadele taahhütlerinin gerçekleşmesi için UpM üyelerinden daha çok çaba talep etti.