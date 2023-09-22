AB Konseyi Başkanı Michel’den BM sisteminde reform çağrısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün BM sistemi çıkmaza girmiş durumda ve düşmanca güçler tarafından engelleniyor. Çok taraflı işbirliğini yeniden rayına oturtmalıyız." dedi.

"BM sisteminin onarılması" gerektiğini vurgulayan Michel, BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı, BM'de temsil edilebilirlik ve AB gibi bölgesel kuruluşların dahliyle ilgili üç konuda BM Şartı'nda reform çağrısı yaptı.

Michel, "Mevcut haliyle veto hakkı, istismara açıktır. BM Güvenlik Konseyini güçsüz kılıyor. Konseyin daimi üyelerinden biri, Şartımızı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal edebilir. Kendisine yönelik yaptırımları veto etme hakkına sahip olması ise daha da şok edici." diye konuştu.