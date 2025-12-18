AB Liderler Zirvesi sırasında alevler yükseldi: İşaret fişekleri yakıldı tabut ateşe verildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla binlerce çiftçi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu. Lüksemburg Meydanı'ndaki çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı.

Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.