AB Liderler Zirvesi sırasında alevler yükseldi: İşaret fişekleri yakıldı tabut ateşe verildi
Belçika'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Göstericiler işaret fişeklerini yaktı ve üzerinde “Tarım” yazan sahte bir tabutu, yerde yatan patates yığınının yanında ateşe verdi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla binlerce çiftçi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.
Çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu. Lüksemburg Meydanı'ndaki çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı.
Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.
"TARIM" YAZAN SAHTE TABUT ATEŞE VERİLDİ
Bazı traktörlerin üzerinde "Çiftçi yoksa gıda yok", "MERCOSUR'u durdurun", "Daha az Brüksel daha fazla özgürlük", yazılı afişler asıldı.
Çiftçiler ayrıca protesto sırasında işaret fişeklerini yaktı ve üzerinde "Tarım" yazan sahte bir tabutu, yerde yatan patates yığınının yanında ateşe verdi.
Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.
Protesto ve AB Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel'in ana yollarında trafik durma noktasına gelirken, şehir genelinde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı.