AB liderlerinden taziye mektubu sizinleyiz

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi, depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Liderler, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Mektupta, "Halkınız yürek parçalayıcı bir çile çekiyor" ifadesini kullanan liderler, başsağlığı dileklerini iletti. Liderler, "AB ve üye ülkeler, bu trajedi karşısında Türkiye ve Suriye halkları ile tam dayanışma içindedir" ifadesini kullandı. Depremden hemen sonra hızlıca yardım sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren liderler, mart ayında bir bağışçılar konferansı düzenleyecek.