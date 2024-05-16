AB Raporu: Türkiye dört kritik bölgede önemli bir güce sahip

Fransa merkezli Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS), Türkiye'nin küresel ölçekte yükselen konumuna dikkati çeken "Türkiye'nin Dünyadaki Kartları" başlıklı bir rapor yayımladı. AB'nin düşünce kuruluşu, Türkiye'nin, Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Afrika'da ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında güçlü ve etkili bir aktör olduğunu vurguladığı raporunda, AB ve üye ülkelerine politikalarında bu durumu dikkate almaları tavsiyesinde bulundu. Raporda, "Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişledi. Bu, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ülkenin eğitim girişimlerinde ve Türk televizyon dizilerinin Afrika, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'da izleyiciler tarafından beğenilmesinde de görüldüğü gibi yumuşak gücünü başarılı bir şekilde yansıtmasında da açıkça görülmektedir" ifadesi kullanıldı.