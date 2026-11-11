AB: “Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor”

AB'nin çocukların zorla sınır dışı edilmesinde rol oynayan kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını, bu kapsamda Kuzey Kore'deki bir kuruluşun da yaptırım listesine alındığını hatırlatan Kallas, çocukların Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı savaşmaları için cepheye gönderilmesinin muhtemel olduğunu öne sürdü. Kallas, uluslararası çabaların bazen sonuç verdiğini, bu ay itibarıyla toplam 2 bin 790 çocuğun evine döndüğünü belirtti.

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