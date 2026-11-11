AB: “Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuğun yasa dışı yollarla Rusya'ya götürüldüğünü söyleyen Kallas, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için ciddi şekilde müzakere etmeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret göstermediğini öne sürdü.

AB: Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor
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Kallas, Brüksel'de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "Zorla Rusya'ya sınır dışı edilen ve Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde yaşayan Ukraynalı çocuklar" başlıklı oturumunda konuştu.

AB: “Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor”

AB'nin Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışa yönelik çabaları" desteklediğini belirten Kallas, "Tek sorun, Rusya'nın ciddi şekilde müzakere etmeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret göstermemesidir." diye konuştu.

AB: “Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor”

Kallas, 20 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuğun yasa dışı yollarla Rusya'ya götürüldüğünü söyleyerek, "Ukraynalı çocuklara son 4 yıldır uygulanan muamele, Rusya'nın insan hayatını tamamen hiçe saydığının en açık örneğidir." ifadesini kullandı.

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AB: “Rusya müzakereye hazır olduğuna dair işaret göstermiyor”

AB'nin çocukların zorla sınır dışı edilmesinde rol oynayan kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını, bu kapsamda Kuzey Kore'deki bir kuruluşun da yaptırım listesine alındığını hatırlatan Kallas, çocukların Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı savaşmaları için cepheye gönderilmesinin muhtemel olduğunu öne sürdü. Kallas, uluslararası çabaların bazen sonuç verdiğini, bu ay itibarıyla toplam 2 bin 790 çocuğun evine döndüğünü belirtti.

#AVRUPA BİRLİĞİ #RUSYA #UKRAYNA

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