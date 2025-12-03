AB, Rusya’dan gaz ithalatını 2027’de sona erdiriyor

Açıklamaya göre Rusya'dan LNG ithalatı 2026 sonunda; boru hattı gazı alımı ise 2027 sonbaharında yasal olarak sona erecek. Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan yol haritası çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, girişimin AB'nin arz güvenliğini koruyacağı, AB enerji piyasasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

VON DER LEYEN: "BİRLİK İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında anlaşmayı "tarihi bir gün" olarak niteledi. Layen "AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13'e indiğini dile getiren von der Leyen, kömür ithalatının yüzde 51'den sıfıra, ham petrol ithalatının da yüzde 26'dan yüzde 2'ye gerilediğini söyledi.

Von der Leyen, son adımla Avrupa'nın Rusya'dan enerjide tam bağımsızlık döneminin başlayacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.