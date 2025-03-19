AB Rusya’dan tekrar gaz alımına başlayacak mı? Alman hükümeti açıkladı

Artan enerji maliyetleri ve Asya'nın enerji arzı için artan rekabeti, Avrupa iş dünyasının AB'ye Rus gazına yeniden yönelmesine ilişkin baskısını artırmasına sebep oluyor.

Almanya Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yakında doğal gaz, petrol gibi tüm Rus fosil yakıtlarının "alımına tümüyle son verilmesi" konusunda bir plan açıklayacak.

Bu yüzden Alman hükümeti, birlik içinde Rus doğal gaz ithalatının yeniden başlamasına dönük yönelim için bir neden görmüyor.

NE OLMUŞTU?

Bu arada, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğal gaz ve petrolün arz yönlü belirsizlikleri enerji piyasalarında dengesizlikleri beraberinde getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış açıklamaları ile başta yüksek enerji maliyetleri ile mücadele eden Alman iş dünyası olmak üzere Avrupa'da Rus gazının yakında yeniden ithal edilebileceğine dair beklentiler artmıştı.

Ayrıca Alman basınında, Baltık Denizi'nden geçen ve bir türlü hayata geçirilemeyen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanımına ilişkin ABD-Rusya işbirliği konusunda da haberler yer almıştı.

Rusya, 2022'de Avrupa'ya ana gaz tedarikini sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattını kapatmıştı.

Almanya ve AB, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Rus gazı ve petrol ithalatını aşamalı olarak durdurmuştu.

Ukrayna'daki savaş öncesi Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını Rusya'dan ithal ediyordu.