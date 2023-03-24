AB, Rusya’ya 11’inci yaptırım paketini hazırlıyor

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Yaptırımların delinmesi ve mevcut yaptırımlardaki boşlukların giderek ciddileşen bir durum halini aldığına dikkati çeken von der Leyen, "Yaptırım uyguladığımızda karşı taraf yaptırımlardan kaçınmak ve yaptırımların altını oymak için her yolu deniyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı en son kabul edilen 10'uncu pakette mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendiren, boşlukları gideren ve delinmesini önleyen çeşitli unsurlar yer aldığına işaret etti.

AB'nin yaptırımlar konusunda bir temsilci atadığını ve bu kişinin yaptırımların ihlal edildiğinin gözlemlendiği ülkelerle görüştüğünü anlatan von der Leyen, yaptırımların ihlalinin önlenmesi konusunda uyum sağlamak ve bilgi paylaşmak için G7 ülkeleri ile de yoğun biçimde çalıştıklarını vurguladı.