AB, Rusya’ya yeni yaptırım paketini onayladı

AB Konseyi Danimarka Dönem Başkanlığı, AB üyesi ülkelerin Rusya aleyhindeki 19'uncu yaptırım paketi üzerinde siyasi anlaşma sağlandığını duyurdu. Konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, "Geriye kalan tek üye devletten, 19'uncu yaptırım paketine ilişkin itirazını geri çekeceğine ilişkin bildirimi az önce aldığımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun ardından Konsey onayı için yazılı bir prosedür başlatılmıştır. Eğer herhangi bir itiraz alınmazsa, paket yarın sabah 08.00 itibarıyla kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta AB ülkelerinin nihai metin üzerinde uzlaşmasının ardından yaptırım paketine onay vermeyen son ülke Slovakya olmuştu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaptırım paketine onay vermeden önce Avrupa Komisyonu'ndan yüksek enerji fiyatları konusunda ve iklim hedeflerinin araç üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda güvence talep etmişti. Slovakyalı bir diplomat, ülkesinin taleplerinin yarın yapılacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesine eklenen yeni maddeler vasıtasıyla karşılandığını açıkladı.