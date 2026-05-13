AB: Sosyal ağlar çocukları kullanamaz
Avrupa'da çocukları kötü yönde etkileyen teknoloji şirketlerine yönelik eleştiriler büyüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'da düzenlenen "yapay zekâ çağında çocuklar ve aileleri güvende tutma" temalı konferansta, sosyal medya etkileşimlerinin çocukların nasıl hissettiğini giderek daha fazla belirlediğini söyledi. Von der Leyen, çocukların sosyal medya kullanımı nedeniyle uyku düzensizliği, depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme gibi risklerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Söz konusu risklerin "kazara" değil teknoloji şirketlerinin kâr elde etmek için yaptığı bilinçli tercihler olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Çocuklar meta değildir ve dünyadaki hiçbir teknoloji şirketinin onlara bu şekilde muamele etmesine izin verilmemelidir" dedi.